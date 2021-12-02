Son dakika haberi! Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Omicron varyantına ilişkin endişelerin devam etmesinin ardından teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,15 azalarak 465,44 puana düştü. Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla ortalama yüzde 4,15 düşüş gösterirken, bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 azalışla 6.795,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 15.263,11 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 7.129,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 değer kaybederek 26.005,4 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 1,131 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde Omicron varyantına ilişkin risklerin artarak devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerinin aşırı değerlenmesine yönelik endişeler etkili oldu.

Büyük teknoloji şirketleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde güçlenmişti ve bu şirketlerin hisse senetlerindeki aşırı değerlendirmeler dikkati çekiyordu.

Yüksek enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeler ve ABD'de mali teşviklerin beklenenden daha hızlı azaltılma ihtimali de yatırımcı duyarlılığını azalttı.