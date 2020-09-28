Son dakika haberi... Avrupa borsaları toparlanma umuduyla yükseldi

Avrupa borsalarınde endeksler açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların, Covid-19 pandemisinde ikinci bir dalganın kıta ve küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceğine ilişkin kaygılarını bir yana bırakmasıyla yükseldi.

Buna karşılık, Pazar günü yayımlanan bazı habelerde, bu yılın sonunda anlaşmasız bir Brexit gerçekleşmesi durumunda, Birleşik Krallık'a ihracat yapmakta olan şirketlerin, büyük ölçüde işçi çıkarmak da dahil olmak üzere, ciddi sorunlarla karşılaşabileceklerine dikkat çekildi.

Bu gelişmelerle açılış öncesi işlemlerde, Almanya 'da DAX Endeksi yüzde 1.4 ve Birmeşik Krallık'ta FTSE100 Endeksi de yüzde 1.27 yükseldi.

Euro/dolar paritesi 1.16351 düzeyinde yatay hareket ederken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.25 yükselerek 1.27775 dolar düzeyine çıktı.