Avrupa borsaları, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri aşması ile alıcılı seyrediyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 13.535 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 6.582 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.582 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.189 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 22.086 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,2210 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın Avro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisi ve tahminlerden çok iyi gelen PMI verileriyle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Almanya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI sırasıyla 58,6 ve 47,7 olurken, Avro Bölgesi'nde 55,5 ve 47,3 seviyesine yükseldi ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın özellikle imalat sanayi tarafında güçlü seyrettiğine işaret etti.

Bugün, ABD'de açıklanacak PMI verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini ifade etti.