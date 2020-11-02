Avrupa borsaları, ekim ayına ilişkin öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 yükselerek, 347,86 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 artarak 4.691,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 değer kazanarak 18.400,03 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 yükselişle 11.788,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39'luk artışla 5.654,97 seviyesinden kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,13'lük düşüşle 1,163 seviyelerinden işlem gördü.
- Kaynak: AA
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