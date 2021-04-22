Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmeme kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 439,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 6.938,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 15.320,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91'lik artışla 6.267,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98'lik yükselişle 24.398,41 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,208 değer kaybederek 1,201 seviyelerinden işlem gördü.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'nin toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.