Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı - Son Dakika

Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı

24.10.2020 23:48

Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı Avrupa'da korona virüs salgınında ikinci dalganın başlaması ile Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı.

Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı

PARİS - Avrupa'da korona virüs salgınında ikinci dalganın başlaması ile Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında ikinci dalga devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Avrupa'da son 2 hafta içinde rekor sayıda günlük vaka kayıtlara geçti. Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın ardından Avrupa 250 bin can kaybı sınırını aşan 3'üncü bölge olacak. Avrupa'da geçtiğimiz Perşembe günü 200 bin yeni vaka tespit edildi.

Avrupa, küresel ölümlerin yaklaşık yüzde 19'unu, küresel vakaların ise yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyor. Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Rusya, Belçika ve İspanya'da vaka ve can kayıpları, Avrupa'daki yaklaşık 8 milyon vaka ile yaklaşık 250 bin can kaybının 3'te 2'sini oluşturuyor.

Birleşik Krallık, yaklaşık 45 bin can kaybı ile Avrupa'da en fazla Covid-19'a bağlı can kaybına sahip ülke konumunda bulunuyor. Birleşik Krallığı, sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa ve Rusya izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin aşıya güvenemeyeceğini ve salgını yavaşlatmak için başka önlemler alması gerekeceğini ifade etmişti.

Avrupa'da son 7 günlük dönemde Rusya günde ortalama 250 can kaybı bildirirken, Rusya'yı günde yaklaşık 143 can kaybı bildiren Birleşik Krallık ve Fransa izliyor. Fransa, dün bildirdiği 42 bin 32 vaka ile dünya genelinden 1 milyon vaka sayısını aşan 7'inci ülke olmuştu. Fransa'da son 10 gündür Covid-19 bağlı can kayıpları artarak devam ederken, ülkede şu anda 54 bölgede gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İspanya'da son 7 günlük ortalamaya göre, günlük Covid-19 bağlı 136 can kaybı kayıtlara geçiyor. Bu oran 10 bin kişide yüzde 7,38 ölüm oranında denk gelirken, Avrupa'daki en yüksek, dünyada ise Peru'dan sonra ikinci en yüksek ölüm oranı oldu.

Öte yandan dünya genelinde toplam Covid-19 vaka sayısı 42 milyon 838 bin 516'ya, toplam can kaybı ise 1 milyon 153 bin 176'ya yükseldi.

Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı
Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı

Koronavirüs, Avrupa, Fransa, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa'da Covid-19'a bağlı ölümler 250 bine yaklaştı - Son Dakika

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