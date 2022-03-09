Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

09.03.2022 15:34
Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

Son dakika haberine göre Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenmek üzere olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den savaş bölgelerine gönderiliyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenmek üzere olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den savaş bölgelerine gönderiliyor.

Avrupa'dan gönderilen ve Lviv Tren İstasyonu'na ulaşan insani yardım malzemeleri, gönüllüler tarafından el birliğiyle taşınıyor.

Koliler halinde gelen malzemeleri karşılayan 20 kişilik ekipte yer alan Vladislav Chernekha, yardımların Polonya üzerinden geldiğini ve bunları Harkiv'e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Zor durumdaki Ukraynalılar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Ivan Zapotichny de "Harkiv artık çok sıcak bir çatışma bölgesi. Bombalar var, insanlar ölüyor ve evler yıkılıyor. Dükkanlar, çarşılar artık yok ve insanların yiyeceğe, bebek bezine, giysiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil! Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil! Son dakika haberi... Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan diplomasi ihtimali ile pozitif seyrediyor Son dakika haberi... Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan diplomasi ihtimali ile pozitif seyrediyor

Ukrayna, Savaş, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement