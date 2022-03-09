Son dakika haberi... Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenmek üzere olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den savaş bölgelerine gönderiliyor.

Avrupa'dan gönderilen ve Lviv Tren İstasyonu'na ulaşan insani yardım malzemeleri, gönüllüler tarafından el birliğiyle taşınıyor.

Koliler halinde gelen malzemeleri karşılayan 20 kişilik ekipte yer alan Vladislav Chernekha, yardımların Polonya üzerinden geldiğini ve bunları Harkiv'e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Zor durumdaki Ukraynalılar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Ivan Zapotichny de "Harkiv artık çok sıcak bir çatışma bölgesi. Bombalar var, insanlar ölüyor ve evler yıkılıyor. Dükkanlar, çarşılar artık yok ve insanların yiyeceğe, bebek bezine, giysiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.