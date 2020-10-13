Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi

13.10.2020 16:35
Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi, System.String[]

Son dakika haberler... Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin dağıtımcısı Ali Fidan Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin dağıtımcısı Ali Fidan Demirören Haber Ajansı'na konuştu. 7 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanan filme, sanatçının varisleri "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı. Karara itiraz eden yapımcı şirketin davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme yapılan itirazı haklı bularak, tedbir kararını kaldırdı.

Gani Rüzgar Şavata yönetmenliğinde, şarkıcı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında MGD tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları anlatan film 'İki Gözüm Ahmet' filmi çekildi. Filmle ilgili DHA'ya konuşan dağıtımcı Ali Fidan, "Perşembe günü 96 salonla başladığımız gösterim önümüzdeki hafta Cuma günü Hollanda'da da gösterime girmesiyle 120 salona ulaşmış olacak. Gişe sayısında şu an 96 salonda 10 bin sayısına ulaştık. Filmin önü açık gibi duruyor" dedi. 7 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanan filme, sanatçının varisleri "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı. Karara itiraz eden yapımcı şirketin davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme yapılan itirazı haklı bularak, tedbir kararını kaldırdı. Filmin Türkiye'de 27 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINIYOR"Koronavirüs ile ilgili hem seyirci için hem de kapasite anlamında tedbirler alınıyor" diyen Ali Fidan, "Sonuçta salonların içinde de 1,5 metrelik sosyal mesafeyi sinemacı kurmak zorunda. Siz iki kişi koltuğa oturduğunuzda sağınızda solunuz da önde arkanızda ikişer koltuk otomatik olarak bloke ediliyor. Dolayısıyla 250 - 300 kişilik salonlara 60 ya da 80 kişi almak zorunda kalıyor salon sahipleri. O yüzden bizim gişe sayımız 10 binde kaldı, değilse büyük rakamlarla başlayabilirdik. Ancak önümüzdeki hafta salon sahipleri seyirci istek taleplerinin karşılanabilmesi için hem salonları büyütecekler hem de seansları artıracaklar" ifadelerini kullandı.FİLMİN GÖSTERİMİNDE HİÇBİR ENGEL YOKBasın toplantısında konuşan Avukat Yolcu, filmin gösteriminde bir engel olmadığını ifade etti. Yolcu, "Filmin Türkiye'de yasak olduğu söyleniyor. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Film geçici bir süre İstanbul 23'üncü mahkemesinin verdiği tedbir kararıyla durdurulduğu doğrudur. Ancak bu tedbir kararı üzerine derhal başvuruda bulunduk. Karar kaldırılmıştır. Filmin gösterimi ile ilgili verilen son karar da budur. Bunun üzerine herhangi bir karar alınmamıştır. Filmi dilersek bugün vizyona sokabiliriz. Ancak sinema sektörünün gerçekleri ve pandemi süreci nedeniyle bekliyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik aile, ısrarla telif haklarına yönelik bir dava söz konusu olduğunu dile getirmesi. Kesinlikle telifle ilgili bir dava yoktur. Kişilik haklarına saldırı iddiasıyla açılmış bir dava var. Zaten filmde telif hakkı ihlali yok" dedi.FİLMİN AVRUPA'DAKİ SALON RAKAMLARI AÇIKLANDI

'İki Gözüm Ahmet' filmi ilk haftada Almanya'da 54, Belçika'da 5, Danimarka'da 1, İngiltere'de 1,   Fransa'da 5, Avusturya'da 15, Norveç'te 2, İsveç'te 3 salonda aynı anda gösterime girdi. Filmin bu hafta sonu itibariyle Hollanda'nın 10 kentinde gösterime girmesi bekleniyor. Hollanda ile birlikte film Avrupa'da 120 salonda aynı anda gösterimde olacak.


Magazin Gazetecileri Derneği, Ahmet Kaya, Ali Fidan, Sanatçı, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 16:44:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Avrupa'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmine koronavirüse rağmen yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei