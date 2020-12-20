Son dakika haberi: Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası
20.12.2020 12:27
Son dakika haberine göre Şampiyonanın yapıldığı salon Sporcuların denge aletindeki performansları Denge aletinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
Şampiyonanın yapıldığı salon
Sporcuların denge aletindeki performansları
Denge aletinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
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