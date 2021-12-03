Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'de Osman Kavala hakkındaki mahkeme kararının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için 2 Şubat 2022'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurma niyetinde olduğunu bildirdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke hakkında verilen AİHM kararlarının icrasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesinin Türkiye'de Kavala kararının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için 2 Şubat 2022'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46/4. maddesi gereğince AİHM'ye başvurma niyetini Türkiye'ye resmen bildirdiği belirtildi.

AİHM'in Aralık 2019'da Kavala'nın yeterli delil olmadan tutuklu bulunduğuna ve Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakması için gerekli önlemleri alması gerektiğine karar verdiği hatırlatılan açıklamada, Kavala dosyasının Mayıs 2020'de Bakanlar Komitesi'ne iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüşünü bildirmesi istediği kaydedildi.

Avrupa Konseyinden yapılan bir başka açıklamada da eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun en kısa sürede incelenmesi umudunun dile getirildiği belirtilerek Demirtaş'ın serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrı yapıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala kararının uygulanıp uygulanmadığının tespitini AİHM'ye havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmasına tepki göstererek Konsey'in bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duyması gerektiğini bildirmişti.