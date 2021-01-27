Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi'ne Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi temsilcisi olarak yeniden seçilen AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kuzey ve güney ülkeleri arasındaki ayrımın derinleştiğini bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyinin temel ilkelerinin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında, Avrupa Kıtası'nın ötesine yaygınlaşmasını hedefleyen çalışmalara odaklanan Kuzey-Güney Merkezi'nde görevine devam edeceğini kaydetti.

Sosyal İşler Komitesinde yapılan seçimde, görevine yeniden seçilmenin gurur verici olduğunu belirten Günay, kendisine güvenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisindeki parlamenterlere teşekkür etti.

"Aşı arzının ülkeler arası adil dağılımı, önümüzdeki dönemin önemli konusu olacak"

Kuzey-Güney Merkezi'nin insanlar için adil, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı, demokrasi ve insan hakları değerleri çerçevesinde Kuzey ve Güney arasında dinamik diyaloğu sağlamayı amaçladığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle kuzey ve güney ülkeleri arasındaki ayrım derinleşti. Kuzey ve güney arasındaki ekonomik ve sosyal dengesizliği azaltmak ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamak üzerine çalışırken Kovid-19 virüsü ile dengeler değişti. Avrupa, salgının merkez üssü haline gelirken, kuzey-güney aksındaki ayrımı derinleştirdi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede Kuzey-Güney Merkezi'nin önemli bir rolü olabilir. Aşı arzının ülkeler arası adil dağılımı, önümüzdeki dönemin önemli bir konusu olacak. Merkez ile AKPM arasında köprü olmaya çalışacağım ve etkin projeler uygulanmasında elimden gelen desteği vereceğim."