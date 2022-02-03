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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

03.02.2022 15:10

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti. Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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