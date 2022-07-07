Bakırköy'de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan 'da kılınan namazın ardından Bakırtaş'ın cenazesi Kavaklı'daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş'ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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