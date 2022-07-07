Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

07.07.2022 16:00

Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildiİSTANBUL Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy'de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan'da kılınan namazın ardından Bakırtaş'ın cenazesi Kavaklı'daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş'ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.

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Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Isparta'da protesto edildi Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Isparta'da protesto edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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