Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki

07.07.2022 15:44
Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Selda Karadağ, Bakırtaş'ın mesleğini yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.

Avukatların adaletin tecellisi için mesleğini yaptığını ifade eden Karadağ, "Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Önce ailesine, sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından avukatlar, Iğdır Barosuna kadar yürüyerek cinayeti protesto etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Iğdır'da tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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