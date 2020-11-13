Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı' - Son Dakika

Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'

13.11.2020 09:25
Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı', System.String[]

Son dakika haberleri... İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan bazı binaların kolonlarının kesildiği ortaya çıkarken, Avukat Abdi Yaşar kolon kesen şüphelilerin 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan bazı binaların kolonlarının kesildiği ortaya çıkarken, Avukat Abdi Yaşar kolon kesen şüphelilerin 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Avukat Yaşar, "Kolonu keserseniz depremde insanların ölebileceğini biliyorsunuz. Yine de sırf para kazanma amacıyla kolon kesmeyi sürdürüyorsunuz. Bu yüzden 115 vatandaşımızı kaybettik. Şüphelilerin her bir can için 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanması gerekir" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı'nın altında yer alan işletmelerde kolonların kesildiği ortaya çıktı. Yıkılan binaların müteahitleri ile ruhsat veren fenni mesuller tutuklanırken, Avukat Abdi Yaşar, kolon keserek ölüme sebep verenlerin 'olası kastla öldürme' suçunu işlediklerini söyledi.

'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan verilecek cezanın şüpheliler için 'ödül' olacağını belirten Yaşar, şunları kaydetti: "1999 yılındaki depremden sonra çıkarılan yönetmeliklere göre bina yapamayanlar ve güçlendirme çalışması yapmayanlar bugün İzmir'de 115 cana mal oldu. Ne yazık ki birçok kişi kolon kesme olayını bilinçli taksir olarak nitelendiriyor. Ancak ben, 'olası kastla öldürmek' suçunun işlendiğini düşünüyorum. Çünkü kolon bir binanın ayağıdır. Siz bu ayağı keserseniz depremde insanların ölebileceğini biliyorsunuz demektir. Yine de sırf para kazanma amacıyla kolon kesmeyi sürdürüyorsunuz. Daha geniş alan yaratmak için bu kolonlar kesiliyor. Göçük altında kalan ve sağ kurtulan müvekkillerimiz için de olası kastla öldürmeye suçundan suç duyurusunda bulunmaya başladık. Olası kastla öldüren kişi, her bir can için 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanır. Ancak bilinçli taksirle cezalandırma yoluna gidersek sadece para kazanmak için binaların kolonlarını kesenleri ödüllendirmiş oluruz. Çünkü bunun cezası 6 ay ila 2 yıl. Kolonları kesip iş yeri açanlar, 'Biz bilmiyoruz' diyemezler. Bir suçu bilmemek marifet sayılmaz."'HABER VERMEYENLER DE SUÇ İŞLİYOR'

Vatandaşları da duyarlı olmaları yönünde uyaran Yaşar, "Kolon kesme bir inşaat işçisinin yapabileceğinin bir şey değil. Genellikle iç mimara 'Yerimizi nasıl genişleteceğiz?' diye sorulur ve ardından da özel bir aletle kolonlar kesilir. Siz eğer oturduğunuz apartmanda kolon kesildiğini görüp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmuyorsanız, suçu bildirmeme suçu işlersiniz. Ayrıca yapıların inşaatlarında çalışanlar orada deniz kumu gibi ürünler kullanıldığını görüp bildirmiyorsa oda suçlu durumdadır. Her vatandaşımız kendisini bir polis gibi düşünsün ve bunları yapanlar en yüksek cezayı alsınlar" dedi.


Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'
Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'
Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'
Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'
Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı'

Zahit Şeyhanoğulları, Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı         
09:02
Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı         
08:20
Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor         
07:28
Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti         
02:49
4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü 4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü         
00:45
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 09:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Avukat Yaşar: 'Kolon kesenler olası kastla öldürme suçundan yargılanmalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei