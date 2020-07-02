Son dakika haberi: Avukatlardan Ankara Adliyesinde "çoklu baro sistemi" eylemi - Son Dakika

Baroların olası bölünme halinde de susturulamayacağını ifade eden Sağkan, avukatların vatandaşların haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Adliye binası içinde "Savunma susmadı, susmayacak.", "Savunma yoksa adalet yok.", "Direne direne kazanacağız." sloganları atan avukatlar, daha sonra adliyenin giriş kapısında basın açıklaması yaptı.

Ankara Adliyesi içinde yürüyüşle başlayan eyleme Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile bazı avukatlar katıldı.

Ankara Barosuna kayıtlı bir grup avukat, Ankara Adliyesinde "çoklu baro sistemi"ne karşı eylem yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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