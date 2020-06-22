Son dakika haberi: Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik - Son Dakika

Avukatlık Kanunu'nda baroların yapısıyla ilgili yapılması planlanan idari değişiklikleri protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" başlatan bazı baro başkanları, Ankara'ya ulaştı.

Bulundukları illerden Ankara'ya 19 Haziran'da eş zamanlı "Savunma Yürüyüşü" başlatan bazı baro başkanları, kentlerinde gerçekleştirdikleri ve sembolik olarak 20 kilometreyle sınırlandırdıkları yürüyüşün ardından araçlarla Ankara'ya geldi. Eskişehir yolunda bir araya gelen baro başkanları, daha sonra Anıtkabir'e yürümek istedi.

Polisin, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtmesi üzerine, baro başkanları ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Bu sabah ulaştığımız Ankara'da, ile girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır." diye konuştu.

Baro başkanlarının, kent girişindeki bekleyişleri sürüyor.