Son dakika haberi! Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Avustralya'da 93 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, Victoria eyaletinde 11 kişinin virüsten ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 781'e yükseldi.

Son dakika haberi! Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Avustralya'da 93 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, Victoria eyaletinde 11 kişinin virüsten ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 781'e yükseldi.

Victoria'da 76, Yeni Güneye Galler'de (NSW) 9, Queensland'da 8 kişi daha virüse yakalanırken, Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısı yaşanmasına neden olduğu Victoria eyaletinde 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki ölümlerle birlikte Victoria'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 694'e, ülke genelindeki can kaybı da 781'e çıktı.

Son haftalarda virüs nedeniyle can kaybı yaşanmayan NSW'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da virüsün görülmeye başladığından bu yana gerçekleşen 6 milyon 730 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19'a yakalanan 26 bin 468 Avustralyalıdan 22 bin 719'u sağlığına kavuşurken, 2 bin 13 aktif vakadan 29'u yoğun bakımda olmak üzere 264 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, Avustralyalıların gelecek yılın başından itibaren Kovid-19 aşısına ücretsiz ulaşacağını açıkladığı aşı çalışmasının durdurulduğu bildirildi.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yapılan açıklamaya göre, klinik denemelerde üçüncü aşamada olan potansiyel aşının denendiği İngiliz bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Yan etkilerin ne olduğu henüz açıklanmadı ancak şirketin açıklamasında, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Morrison, iki gün önce yaptığı açıklamada, aşının halka sunulmadan önce güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının yanı sıra zorunlu tüm yasal gereklilikleri karşılaması durumunda, ilaç firmalarıyla vardıkları 1,7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Avustralyalıların 2021'de Kovid-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini duyurmuştu.

Morrison, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi İngiliz- İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştıklarını 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ilan etmişti.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 8 bin 363 testin sonucuna göre 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 125'e çıktığını açıklayan Dr. Bloomfield, aktif vakalardan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1788 kişiden 1639'u sağlığına kavuşurken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Queensland, Avustralya, Galler, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 06:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Yasakları hiçe sayan koronavirüs hastası kadın, denize girdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor         
20:26
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz         
19:47
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi         
16:06
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor         
11:13
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:39
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 07:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei