Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika

Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor

01.12.2020 13:26
Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor, System.String[]

Avustralya'nın en turistik merkezlerinden Fraser Adası'nda başlayan orman yangınının, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

Avustralya'nın en turistik merkezlerinden Fraser Adası'nda başlayan orman yangınının, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

Orman yangınları nedeniyle her yıl milyonlarca hektarlık orman kaybedilen Avustralya'da, yaz mevsimi yine bir yangınla başladı. Ülkenin Queensland eyaletine bağlı turistik Fraser Adası'nda sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle yangın çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelere rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangın yerleşim merkezlerine sıçrayarak on binlerce hektarlık ormanı kül etti.

Queensland Yangın ve İlk Yardım Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Fraser Adası'nı ziyaret etmek için doğru bir zaman değil. Yaklaşık 76 bin hektarlık orman yandı. Duman nedeniyle bölgede görüş mesafesi ve hava kalitesi azaldı" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, yapılan müdahalenin yangının yayılması üzerinde etkili olduğu fakat koşulların hemen düzelmeyeceği de bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını kaydeden yetkililer, yangının KingfisherTatil köyüne ve etrafındaki yerleşim merkezlerine doğru ilerlemesi üzerine tehlike altındaki bölgeleri tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

YASAKLAR GETİRİLDİ, TATİL KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Queensland Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya'da 1990 yılında kabul edilen orman yangını yasaklarına ilişkin kanunun 5 merkezde yeniden yürürlüğe girdiği bildirildi. Bu kanun kapsamında söz konusu merkezlerde izinsiz ateş yakılamayacak ve belirli bölgelere izinsiz giriş yapılamayacak.

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan yangın kontrolörü James Haig, "Olay yerine yaklaşık 1 saat içinde ulaştık. Zorlu şartlar altında mücadele ettik. İlk yardım ekipleri ve diğer tüm yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak adadaki güvenliği sağlamak için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Avustralya'da geçtiğimiz yıl 12.6 milyon hektar ormanlık alan yangınlar nedeniyle yok olmuştu.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Orman Yangınları, Avustralya, Queensland, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım
Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei