- Avustralya'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

- Avustralya'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı gösteriler sürüyor

MELBOURNE - Avustralya'nın Melbourne şehrinde korona virüs kısıtlamaları ve hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti. 16 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde güvenlik güçleri 29 kişiye maske takmama cezası kesti.

Avustralya'da korona virüs kısıtlamalarına karşı protestolar devam ediyor. Melbourne şehrinde farklı noktalarda gerçekleşen gösterilerde çok sayıda gözaltı yaşandı. Güvenlik güçleri kurallara uymayan protestocuları dağıtmak isterken, kısıtlama kurallarına aykırı hareket eden kişilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 16 protestocu gözaltına alındı. Protestocular hükümet aleyhine sloganlar atarak kısıtlama karşıtı tepkilerini dile getirdi. Maske takma zorunluluğu bulunan Melbourne'de protestocular, maske takmama ve toplu halde yürüyüş eylemi yaptı. Polislerin gözaltına aldığı kişilere ise zor kullanarak maske taktırması tepkilere neden oldu. Güvenlik güçlerinin yaptığı müdahalede toplam 29 kişiye para cezası kesildi.

Olağanüstü hal ilan edilen Victoria eyaletinde, eyalet başbakanı ve hükümetine karşı ise tepkiler büyüyor. Geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal süresini 6 ay daha uzatan yetkiyi parlamentodan alan Başbakan Daniel Andrews, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini belirtti. Korona virüse karşı geliştirdikleri stratejinin işe yaradığının altını çizen Andrews, maske takma zorunluluğu, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ve belirli sektörler haricinde iş yerlerinin kapatılması gibi birçok kısıtlamayı içeren üst düzey yasakları Ekim ayının ortasına kadar uzattıklarını açıkladı.

Vaka sayıları azalıyor, aşı çalışmaları sürüyor

Avustralya'da son 24 saatte toplam 51 yeni korona virüs vakası görülürken 7 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Pandemideki ikinci dalganın en düşük vaka sayılarının kaydedildiği Avustralya'da toplam vaka sayısı 26 bin 861 olarak bildirildi. Aktif vaka sayısının bin 96 olduğu ülkede 837 kişinin korona virüsten öldüğü belirtildi. Federal Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının Mart 2021'den önce hazır olabileceğini belirtti.