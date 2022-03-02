Avustralya'da sel felaketi: 10 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da sel felaketi: 10 ölü

02.03.2022 12:28

Avustralya'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülkede, 10 kişi hayatını kaybetti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, 35 yerel yönetim biriminden afet desteği için şimdiye kadar 80 bin talep aldıklarını ifade etti. Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeyindeki Ballina şehri için tahliye emri verilirken, Brisbane kentinde ise ilk kez 3 gün üst üste 200 milimetreden fazla yağışın kaydedildiği ve tahliyelerin sürdüğü belirtildi. Sel felaketinden etkilenen bir diğer kent olan Lismore'da da kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Güncel hava tahmini yayınlayan Meteoroloji Bürosu, yarın için 150-200 milimetre arasında yağış beklentisi olduğunu belirtti.

SON 35 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Sydney'in kuzeybatısındaki Hawkesbury Nehri yakınlarındaki sakinler tahliye talebinde bulundu. Geçen yıl meydana gelen sel felaketi sırasında da geniş arazilerin sular altında kaldığını belirten birçok kişi, 1 yıldan az bir süre sonra yeniden suların yükselmesini endişeyle takip ettiklerini ifade etti. Afet bölgesi sakinlerinden bir kişi 1980'lerden bu yana bölgede tanık olduğu 3 büyük sel felaketinden en şiddetlisini yaşadıklarını ifade ederken, son sel felaketinde suların "çok daha hızlı" yükseldiğini vurguladı.

(Mahmut Yılmaz-İHA)

Avustralya'da sel felaketi: 10 ölü
Avustralya'da sel felaketi: 10 ölü
Avustralya'da sel felaketi: 10 ölü

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Avustralya, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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