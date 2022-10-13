Son dakika haberi... Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı

Avustralya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde ortalamanın üzerindeki yağışlar nedeniyle nehirler tehlikeli bir şekilde yükseldi.

Yeni Güney Galler şehri Forbes'ta yaklaşık 250 ev sel beklentisiyle tahliye edildi.

Acil Durum Servisi, şehir merkezi de dahil olmak üzere 17 caddenin saat 20.00'ye kadar boşaltılmasını istedi.

Polis yetkilileri, 11 Ekim'de Sidney'in batısındaki Bathurst kenti yakınlarında sel sularına batmış arabasında 46 yaşındaki bir adamın cesedini bulduklarını belirterek en son gene aynı gün Lachlan Nehri yakınında görülen 63 yaşındaki bir adamın ise hala kayıp olduğunu kaydetti.

Victoria eyaletinde yetkililer, gece boyunca devam eden şiddetli yağışın neden olduğu selden en az 23 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Eyaletin Acil Durum yetkilisi Andrew Crisp, şiddetli yağmurun geç saatlerde Victoria'nın başkenti Melbourne'e ulaşacağını söyledi.

Victoria'nın acil durumlarını yöneten Eyalet Kontrol Merkezi ve elektrik dağıtımcısı Powercor, Victoria'da yaklaşık 10 bin evin bir gecede elektriksiz kaldığını söyledi.

Kuzey Tazmanya'da da Acil Durum Servisi uyarı yayınlayarak sakinleri tahliyeye hazırlanmaya çağırdı.