Son dakika haberi... Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı

13.10.2022 11:22
Son dakika haberi... Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı

Son dakika haberler... Avustralya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Avustralya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde ortalamanın üzerindeki yağışlar nedeniyle nehirler tehlikeli bir şekilde yükseldi.

Yeni Güney Galler şehri Forbes'ta yaklaşık 250 ev sel beklentisiyle tahliye edildi.

Acil Durum Servisi, şehir merkezi de dahil olmak üzere 17 caddenin saat 20.00'ye kadar boşaltılmasını istedi.

Polis yetkilileri, 11 Ekim'de Sidney'in batısındaki Bathurst kenti yakınlarında sel sularına batmış arabasında 46 yaşındaki bir adamın cesedini bulduklarını belirterek en son gene aynı gün Lachlan Nehri yakınında görülen 63 yaşındaki bir adamın ise hala kayıp olduğunu kaydetti.

Victoria eyaletinde yetkililer, gece boyunca devam eden şiddetli yağışın neden olduğu selden en az 23 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Eyaletin Acil Durum yetkilisi Andrew Crisp, şiddetli yağmurun geç saatlerde Victoria'nın başkenti Melbourne'e ulaşacağını söyledi.

Victoria'nın acil durumlarını yöneten Eyalet Kontrol Merkezi ve elektrik dağıtımcısı Powercor, Victoria'da yaklaşık 10 bin evin bir gecede elektriksiz kaldığını söyledi.

Kuzey Tazmanya'da da Acil Durum Servisi uyarı yayınlayarak sakinleri tahliyeye hazırlanmaya çağırdı.

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Kaynak: AA

Avustralya, Forbes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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