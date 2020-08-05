Son dakika haberi... Avustralya'dan Lübnan'a para yardımı - Son Dakika

Avustralya'dan Lübnan'a para yardımı

Avustralya, (DHA)- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Avustralya hükümeti, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları (10 milyon 200 bin TL) insani yardım bağışı yaptığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları bağış yapıldığını duyurdu. Yapılan bağışın Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Lübnan Kızılhaç'ına aktarılacağı ifade edildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN TIBBİ YARDIM

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'a 23 ton tıbbi yardım paketleri gönderildiği ifade edildi. Paketlerde patlamada yaralananların tedavisinde kullanılmak üzere şırıngaların, bandajların ve gazlı bezlerin bulunduğu aktarıldı.