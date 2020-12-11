Son dakika haberi | Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek

11.12.2020 09:25
Son dakika haberi | Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onayı için acele etmeyeceklerini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onayı için acele etmeyeceklerini söyledi.

Morrison, ülkesinin bu konudaki duruşunun, Pfizer/BioNTech'in aşısının yaygın kullanımına acil onay veren İngiltere ve aşıyı bugün yarın onaylaması beklenen ABD'den farklı olduğunu belirterek Avustralyalıların önce aşıya tam anlamıyla güven duymasını arzu ettiklerini kaydetti.

Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az bir aşıya onay verilmesi, ilk dozların martta sağlık çalışanları ve yaşlılar dahil öncelikli gruplara yapılması planlanıyor.

İngilitere'de Pfizer/BioNTech aşısının 90 yaşındaki bir kadına yapılmasıyla yaygın kullanımına başlanmıştı.

Ülkede ilaç düzenleme kurumu, aşının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kanada da Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay vermişti.

Avustralya, İngiltere, 112 Acil, Pfizer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için acele etmeyecek - Son Dakika


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