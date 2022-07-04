Son dakika haberi... Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi

04.07.2022 09:55
Son dakika haberi... Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi

Son dakika haber... Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.

BBC'nin haberine göre, Albanese sürpriz Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın açıklaması yapan Albanese, "ne kadar sürerse sürsün" ülkesinin Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek, daha fazla askeri yardım yapma sözünü verdi.

Albanese, 16 Rus bakan ve oligark için seyahat yasağı uygulandığını ve Rusya'dan altın ithalatına son verildiğini duyurdu.

Avustralya'nın sağladığı askeri yardım paketinin 100 milyon Avustralya doları değerinde olduğu, insansız hava araçları ve 34 zırhlı aracı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Bugüne kadar Avustralya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların toplam değerinin yaklaşık 390 milyon değerinde olduğu belirtildi.

Albanese, daha önce Kiev yakınlarındaki Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerini taşımasıyla dikkati çeken Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etmiş, durumu "savaş suçu" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan Albanese, 29 Haziran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım etmek ve sahadaki varlığını sağlayabilmek adına ülkesinin Ukrayna'da yer alması gerektiğini vurgulamış, ülkesinin Kiev'deki Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Avustralya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi - Son Dakika

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