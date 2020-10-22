Son dakika haberi | Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi

22.10.2020 21:07
Son dakika haberi | Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi, System.String[]

Son dakika haberi: Afganistan'da görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin, 2012'de Helmand eyaletinde ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi.

Afganistan'da görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin, 2012'de Helmand eyaletinde ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi.

Avustralya Kamu Yayın Kurumu (ABC), ortak operasyonlara katılan bir ABD askerinin, Avustralyalıların "bilinçli olarak savaş suçu işlediğine" dair iddialarına yer veren bir haber yayımlandı.

Haberde, ABD Deniz Piyadelerine bağlı 469. Hafif Saldırı Helikopteri Filosunda görev yapan, adının açıklanmasını istemeyen Amerikan askeri, Helmand eyaletinin kuzeyinde Taliban'ı finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gruba düzenlenen gece baskını sırasında Avustralyalı askerlerin, ellerini bağlayarak esir aldığı 7 Afgandan birini, helikopterde 6 kişilik yer bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.

Operasyon sırasında ABD'ye ait helikopterde makinalı tüfekçi olarak görev yapan asker, şu iddialarda bulundu:

"Uyuşturucu baskınını yaptık. Avustralyalılar aslında bayağı iyi iş çıkardılar. Adamları yakalayıp bağladıklarını gördük. Ellerinin arkadan bağlı olduğunu biliyorduk. Sonra telsizden helikopteri çağırdılar, kendileriyle birlikte 7 esiri almamızı istediler. Pilot, 'Çok fazla kişi var, o kadar yolcu taşıyamayız' diye yanıt verdi. Bir sesizlik oldu, sonra bir silah patlaması duyduk. Ardından, 'Tamam, 6 esirimiz var.' dediler."

Helikopterdeki tüm askerlerin yakalanan esirlerden birinin öldürüldüğünü anladığını ancak telsiz konuşmaları kaydedildiği için yorum yapmaktan kaçındığını aktaran Amerikan askeri, "Burada ilk kez ahlaki olarak meşru görülemeyecek bir duruma tanıklık ettik çünkü adamlar zaten esir alınmıştı, elleri bağlanmış ve gitmeye hazır haldeydiler. Bir esirin öldürüldüğüne şahit olmuştuk. ve bu olayın sıcaklığıyla alınmış bir karar değildi, savaş kurallarının bilinçli bir ihlaliydi." ifadelerini kullandı.

Avustralya Savunma Bakanlığı, 2016'da askerlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Geçen yıl martta, 2012'de Avustralyalı bir askerin silahsız bir Afgan sivili öldürdüğünü gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından, söz konusu asker görevden uzaklaştırılmış ve hakkında federal polise suç duyurusunda bulunulmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika

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