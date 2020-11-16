Son dakika haberi: Avustralyalı sağlık kurumlarından Başbakana "iklim değişikliğiyle mücadele" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Avustralyalı sağlık kurumlarından Başbakana "iklim değişikliğiyle mücadele" çağrısı

16.11.2020 04:45
Son dakika haberi: Avustralyalı sağlık kurumlarından Başbakana

Son dakika habere göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a çağrıda bulunan ülkenin önde gelen sağlık kuruluşları, iklim değişikliğiyle mücadelenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kadar aciliyet taşıdığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a çağrıda bulunan ülkenin önde gelen sağlık kuruluşları, iklim değişikliğiyle mücadelenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kadar aciliyet taşıdığını belirtti.

Aralarında İklim ve Sağlık Birliği, Avustralya Halk Sağlığı Derneği ve Avustralya Epidemiyoloji Derneğinin de yer aldığı 29 sağlık kuruluşu, Başbakan Morrison'a gönderdikleri mektupta, iklim değişiyle mücadeleye ağırlık verilmesini talep etti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda acil eylem çağrısı yapılan mektupta, bunun, Kovid-19 salgınıyla mücadele kadar aciliyet taşıdığı vurgulandı.

Durumun, insan sağlığını tehlikeye atacak boyutlara ulaştığına dikkat çekilen mektupta, "Daha fazla sağlık ve çevre felaketinden kaçınmak için hükümetler bilimi dikkate almalı, sağlık uzmanlarını dinlemeli, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve doğal çevreyi korumak için hemen harekete geçmelidir." denildi.

Mektupta görüşlerine yer verilen İklim ve Sağlık Birliği İcra Direktörü Fiona Armstrong, hükümetin emisyonlarla mücadele için tercih ettiği tedbir olan gazla iyileşmenin mümkün olmadığını belirterek "En son kanıtlar, gazın, kömür kadar emisyonunun yoğun olduğunu gösteriyor. Gaz ve fosil yakıtları desteklemek, yalnızca iklim sağlığı acil durumunu hızlandıracak ve tüm Avustralyalıların sağlığını daha da riske atacaktır." ifadelerini kullandı.

Avustralya Halk Sağlığı Derneği Genel Müdürü Terry Slevin de Kovid-19'un etkilerinin şiddetli ve geniş kapsamlı olduğunu ancak iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de orman yangınları, duman, sıcak hava dalgaları, kuraklık gibi çevre felaketleriyle gördüklerini vurguladı.

Slevin, "Yine de iklim değişikliği; insan sağlığı, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki etkileri açısından Kovid-19'dan daha büyük olmasa da aynı derecede önemli bir sorun teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yaz kuraklık ve aşırı sıcak havalarla mücadele edilen Avustralya'da, aylarca söndürülemeyen orman yangınlarından doğrudan etkilenen 34, yangınların zararlı sonuçlarının etkisiyle de 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangınlarda yaklaşık 18 milyon 640 bin hektarlık alan zarar görürken 9 bin 532 ev ve bina yanmış, 3 milyardan fazla hayvan da telef olmuştu.

Avustralya, Başbakan, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avustralyalı sağlık kurumlarından Başbakana 'iklim değişikliğiyle mücadele' çağrısı - Son Dakika


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