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Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı

18.07.2021 15:52

Son dakika haber: Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı.

Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı.

Almanya'dan sonra Avusturya'da da etkili olan sağanak ve kötü hava koşulları, Salzburg eyaletindeki birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkilerken, selin en çok etkili olduğu Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Karaaslan çiftinin de ölümle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Salih Karaaslan, AA muhabirine, Hallein'ın merkezinde restoran işlettiklerini, yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde suların birikmeye başladığını fark ettiğini ve durumu o sırada dinlenmekte olan eşine aktardığını söyledi.

Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede suyun 1,5 metreye kadar yükseldiğini belirten Karaaslan, sele kapılmış bir aracın evlerinin önünde geçtiğini görünce hemen kendi arabasını güvenli bir yere park ettiğini kaydetti.

Karaaslan, sele kapılan üç aracın bulundukları yerdeki nehrin üzerindeki köprüyü tıkadığını bu durumun suyun daha da artmasına yol açtığını ifade etti.

Selin şiddeti karşısında şoke oldular

Daha sonra restorandan eşini alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini ancak bu sırada eşinin selin şiddeti karşısında şoka girdiğini ve bir müddet bulundukları yerden hareket edemediklerini aktaran Karaaslan, "Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık." diye konuştu.

Sele kapıldılar

Karaaslan, yolun karşısına geçerken eşi Ayşe'nin suyun şiddetine dayanamadığını ve sürüklenmeye başladıklarını belirterek "Suyun içinde sürüklenirken ben bir yandan eşimi kazağından yakaladım bir yandan da mücadeleye devam etmeye çalıştım. O esnada sağ olsun Avusturyalı komşu suya atladı, onun da yardımıyla suyun şiddetli olduğu yerden kendimizi kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Avusturyalı komşumuz gözünü kırpmadan suya atladı"

Karaaslan, "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırmadan suya atladı ve bize yardım etti." dedi.

Selden kurtulduktan sonra yüksek bir duvarın üzerine çıkarak itfaiyenin kedilerini kurtarmalarını beklediklerini dile getiren Karaaslan, eşinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

Büyükelçi ve Başkonsolos hemen irtibata geçti

Olayın hemen sonrasında hem Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun hem de Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Karaaslan, "Sağ olsunlar bizi aradılar, 'Nasıl yardımcı olabiliriz, neye ihtiyacınız var' diye sordular. Şu an birçok kişi ve kurumun yardımıyla toparlanmaya çalıştığımızı ve herhangi bir şeye ihtiyacımızın olmadığını söyledim kendilerine, yalnız pasaport ve bazı evraklarımız da ne yazık ki suya kapıldı. Bu hususta Başkonsolos bey her türlü yardımı yapacaklarını söyledi bize." dedi.

Hallein'de selde en çok hasar gören iki işletmeden birinin kendi restoranları olduğunu vurgulayan Karaaslan, işletmelerinin selden çok ciddi etkilendiğini, tamamen kullanılmaz hale geldiğini, 100 bin avroya yakın zararlarının olduğunu aktardı.

"Çocuklarım aklıma geldi"

Ayşe Karaaslan da çok kötü bir felaket yaşadıklarını belirterek "Avusturya'da 4 yıldır yaşıyorum, sele kapıldığımda Türkiye'de yaşayan çocuklarım aklıma geldi, başka bir şey düşünemedim." diye konuştu.

Vücudunun selde sürüklenen tarafında açık yaraların oluştuğunu, hastanede tedavi edildikten sonra iş yerlerine geldiklerini dile getiren Ayşe Karaaslan, sel sularının harap ettiği restoranlarını onarmak için çalıştıklarını aktardı.

Dışişleri Bakan Kıran, geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Bu arada Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Ordu ve Giresunlu olan Karaaslan çiftini, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söyledi.

Ceyhun, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak Karaaslan ailesinin yanında olduklarını belirterek "Ayrıca onları kurtaran Avusturyalı komşularına da şahsen teşekkür edeceğim." dedi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karaaslan çiftinin kurtarıldığı görüntüleri de paylaşarak "Avusturya Salzburg bölgesindeki sel felaketinde suya kapılan Ordulu hemşehrimiz Salih Karaarslan ve eşi Ayşe Karaarslan Avusturyalı komşuları tarafından kurtarıldı. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Karaaslan çiftini kurtaran Alexander Eisenmann isimli Avusturyalı için de paylaşım yapan Kıran, "Avusturya'nın Salzburg kentindeki sel felaketinde suya kapılan vatandaşlarımızı hayatı pahasına kurtaran komşuları Alexander Eisenmann'a en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Alexander Bey'in insani sorumluluk bilinciyle gösterdiği kahramanlık takdire şayan." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı
Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı
Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı
Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı

Avusturya, Salzburg, Almanya, Hallein, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avusturya'da sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı - Son Dakika


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