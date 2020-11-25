Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto - Son Dakika

Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto

25.11.2020 19:52
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto, System.String[]

Son dakika haberler... Avusturya'nın başkenti Viyana'da taksiciler hükümetin taksimetreleri kaldırma planına yönelik girişiminin ardından, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da taksiciler hükümetin taksimetreleri kaldırma planına yönelik girişiminin ardından, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Avusturya'da taksiciler sokağa döküldü. Başkent Viyana'da toplanan binlerce taksici, taksileriyle birlikte yaklaşık 10 kilometrelik konvoy oluşturarak, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Avusturya Ulaştırma Bakanlığı 2021 yılı için taksimetre zorunluluğunu kaldırmak istemesi, taksi sürücülerinin sert tepkisini topladı. Ulaştırma Bakanlığı ülkede taksimetre zorunluğunun kaldırılıp, uluslararası taşımacılık şirketleri UBER ve BOLT gibi aynı sisteme dahil edilmesini istiyor.

"TAKSİCİLİK SEKTÖRÜNÜ BİTİRİR"

Viyana Taksiciler Odası Başkanı Resul Ekrem Gönültaş, hükümetin almış olduğu kararın taksi sektörünü bitireceğini söyledi. Aralarında Türk taksicilerinden olduğu binlerce taksicinin bu eyleme katıldığını belirten Gönültaş, "Bugün Ulaştırma Bakanı'na sesimizi duyuracağız. Bir buçuk sene önce hükümetin almış olduğu yeni taksi kararı kanunda ilave ek düzenleme getirerek bütün taksi branşını öldürme niyetinde kararlar almışlardır. Buna karşı tepkimizi göstereceğiz. Ben katılan bütün Avusturya çapında gelen, yürüyüşümüze destek veren tüm taksici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu çok ciddi ve ölümcül bir karar. Bu demek oluyor ki isteyen taksici artık taksimetre kullanabilir. Amerikan menşeli ya da başka bir platform üzerinden belirlenirse müşterilerin belirlediği fiyatlarla gideceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz. 5 euro gibi azami bir fiyatla bir taksici yaşayamaz, giderlerini ödeyemez, ailesini geçindiremez" ifadelerine yer verdi.

"BU AVUSTURYA'DA OLMAMALIDIR"

Taksiciler Odası Temsilcilerinden Leopold Kauzner ise konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi:

"Bakın, bu çok basit. UBER uygulamasının getirdiği tek yenilik yasa dışı olmasıdır ve yasalara uyulmuyorsa biz toplum olarak kaybediyoruz. Yapılan sadece maaş ve sosyal dampingdir ve buna izin veremeyiz. Büyük şirketler için biz taksicileri ortadan kaldırılıyoruz ve bu Avusturya'da olmamalıdır. Hükümete de şunu demek istiyorum; UBER bir dava görüşmesinde aylık 1,5 milyon kar ettiğini ve bunu 2014 yılından beri yaptıklarını ifade etti ve 2019 yılına kadar bir avro vergi ödemediler. Bu biz vergi mükellefleri menfaatinde olamaz. Sakın bana kızmayın, ama ortak bir seferde asgari tarife 3 avro. Viyana'da sürüş belgesi ücreti 2,60 avro. Daha fazla trafiğimiz var ve bu yeşil bir politika ile örtüşmüyor" dedi.

"HÜKÜMET BİZE İHANET ETTİ"

Viyana'da taksicilik yapan Jana İspas bu düzenlemenin kendilerini çok etkilediğini söyledi. İspas, "Burada katılımdan, çektiğimiz eziyeti gösterebildiğimizden ve bu sektörde eşitlik için gösteri yapmaktan çok memnunum. UBER, Go ve diğer uluslararası şirketler tarafından ezilmeyeceğimizi göstermek istiyoruz. Maaş ve sosyal düşürmelerine karşı geliyoruz. Herkesin çalışma ve bununla para kazanma ve ailesini geçindirme hakkı var. Bu yasanın değiştirilmesi ile bu artık mümkün olmaz. Hükümet bize ihanet etti. Bu biz taksicilerin genel düşüncesidir. Bunun yapılmaması lazımdı. Bu yasa 2019 yılında çıkarıldı ve değişmemesi gerekirdi. Hükümet bize kesinlikle ihanet etti" diye konuştu.


- Viyana
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto

Ulaştırma Bakanlığı, Avusturya, Protesto, Viyana, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam
Son Dakika: Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Son Dakika: Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak         
19:46
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti         
19:12
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir         
17:51
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
17:41
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor         
17:27
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor         
16:47
Dolmuş sorduğu şahıs Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü         
16:11
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 20:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Avusturya'da taksicilerden hükümet karşısı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei