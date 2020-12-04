Avusturya'da toplu Kovid-19 testi yapılmaya başlandı (2) - Son Dakika

Avusturya'da toplu Kovid-19 testi yapılmaya başlandı (2)
04.12.2020 17:03
Kovid-19 testi için sıra bekleyen insanlar Toplu test merkezinden detaylar Binbaşı Martin Malinowski ile röportaj VİYANA - Avusturya'da başta başkent Viyana olmak üzere tüm ülkede 9 gün sürecek toplu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandı.
Kovid-19 testi için sıra bekleyen insanlar
Toplu test merkezinden detaylar
Binbaşı Martin Malinowski ile röportaj VİYANA - Avusturya'da başta başkent Viyana olmak üzere tüm ülkede 9 gün sürecek toplu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandı. Viyana'da belediye, kapalı konser salonu, fuar alanı ve büyük bir gösteri merkezini toplu test merkezlerine dönüştürdü. Vatandaşın Kovid-19 testlerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
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