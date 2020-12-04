Avusturya'da toplu Kovid-19 testi yapılmaya başlandı (2) - Son Dakika

Kovid-19 testi için sıra bekleyen insanlar

Toplu test merkezinden detaylar

Binbaşı Martin Malinowski ile röportaj VİYANA - Avusturya'da başta başkent Viyana olmak üzere tüm ülkede 9 gün sürecek toplu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandı. Viyana'da belediye, kapalı konser salonu, fuar alanı ve büyük bir gösteri merkezini toplu test merkezlerine dönüştürdü. Vatandaşın Kovid-19 testlerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.