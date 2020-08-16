Son dakika haberi... Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı

Son dakika haberleri: MotoGP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı.

Son dakika haberi... Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı, System.String[]

MotoGP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı.

Hafta içinde Ducati'den ayrılma kararı alan başarılı sporcu, MotoGP kariyerinin 16. yarış zaferine Avusturya'da Red Bull Ring'de erişti. Bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller da podyumun üçüncü basamağına yerleşti.

Red Bull Ring'deki yarış olaylı başladı. Yaşanan kaza nedeniyle durdurulan yarış, yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin sonunda son 20 tur için yeniden başlatıldı. Bu andan sonra ritmini arttıran Dovizioso, rakiplerinin kendisine geçmesine izin vermedi. Hafta içinde Ducati'den ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki pilot, Red Bull Ring'de damalı bayrağın altından da ilk sırada geçerek kariyerinin 16. yarış birinciliğini elde etti. Uzun süre ikinciliği elinde tutan bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller da son turda bir sıra gerileyerek üçüncü basamağın sahibi oldu. Çekya'da kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Red Bull KTM takımından Brad Binder da 17. sıradan başladığı yarışı 4. olarak tamamladı.

MotoGP'de bir sonraki yarış 23 Ağustos'ta yine Red Bull Ring'de olacak.

(İHA)

Andrea Dovizioso, Avusturya, Red Bull, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avusturya GP'sini Andrea Dovizioso kazandı - Son Dakika
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