Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan "AB içinde yaz turizmi ve serbest dolaşım için aşı pasaportu" vurgusu - Son Dakika

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) içinde özellikle yaz turizmini canlandırmak ve serbest dolaşımı sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış kişilere yönelik "yeşil pasaport" uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Başkent Viyana'da bir araya gelen Schallenberg ve Laya, düzenlenen ortak basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin gelişmeler başta olmak üzere AB'nin genişleme süreci gibi çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, her iki ülke ekonomisi için turizmin önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu yaz normale dönmek için bir yol olduğunu ümit ediyoruz. Normale dönmek için belirleyici unsur, bizim görüşümüze göre dijital yeşil pasaport ya da isterseniz bağışıklık pasaportu olarak da adlandırabilirsiniz." dedi.

Söz konusu aşı pasaportunun hayata geçirilmesi için AB üyesi ülkelerin mümkün olduğunca hızlı hareket etmesi gerektiğini kaydeden Schallenberg, böylelikle insanların yeniden özgürlüğe kavuşacağını savundu.

"Avrupa ekonomi için aşı tedarikinin önemi"

Aşının dünya genelinde dağıtımının yaygınlaştırılmasının Avrupa ekonomileri için çok önemli olduğunun altını çizen Schallenberg, Avusturya'nın ithalatçı bir ülke olduğunu söyledi. Schallenberg, ülkede elde edilen 10 avronun 6'sının ithalattan kazanıldığını belirterek bu nedenle aşının yalnız AB içinde değil 3'üncü ülkelere de tedarikinin ivedilikle sağlanmasının önemini vurguladı.

Schallenberg, AB'nin özellikle Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme sürecinin önemine değinerek Birliğin bu ülkelerin katılımıyla tamamlanacağını ifade etti.

Batı Balkan ülkeleri için 2020 yılının bu açıdan kayıp bir yıl olduğuna, 2021'de bu durumun tekrarlanmaması gerektiğine işaret eden Schallenberg, "Batı Balkanlar için bir kayıp yılı daha göze alamayız. Şu anda en önemli konu açıkçası, kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin açılması." diye konuştu.

"Aşı sertifikası, OECD ülkelerine de uygulanmalı"

Laya da AB içinde serbest dolaşımı sağlamak için "aşı sertifikası" ya da bir diğer adıyla "bağışıklık sertifikasının" kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aşı ya da bağışıklık sertifikasını AB içinde kullanmalıyız, bu uygulamayı OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerine de taşımalıyız. Çünkü çok sayıda uluslararası toplum üyesi İspanya ve Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle bu ülke vatandaşlarını da salgına yönelik geçerli olacak tek dolaşım sistemine paydaş yapmalıyız."

Batı Balkan ülkelerinin İspanya için önemine işaret eden Laya, AB perspektifinin bu bölge ülkeleri için önemli olduğunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ilerleme kaydetmiş ülkelerin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin ilerleme sağlaması için iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.