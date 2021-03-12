Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan "AB içinde yaz turizmi ve serbest dolaşım için aşı pasaportu" vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan "AB içinde yaz turizmi ve serbest dolaşım için aşı pasaportu" vurgusu

12.03.2021 18:41
Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan

Son dakika gündem haberi... Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) içinde özellikle yaz turizmini canlandırmak ve serbest dolaşımı sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış kişilere yönelik "yeşil pasaport" uygulamasının...

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) içinde özellikle yaz turizmini canlandırmak ve serbest dolaşımı sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış kişilere yönelik "yeşil pasaport" uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Başkent Viyana'da bir araya gelen Schallenberg ve Laya, düzenlenen ortak basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin gelişmeler başta olmak üzere AB'nin genişleme süreci gibi çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, her iki ülke ekonomisi için turizmin önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu yaz normale dönmek için bir yol olduğunu ümit ediyoruz. Normale dönmek için belirleyici unsur, bizim görüşümüze göre dijital yeşil pasaport ya da isterseniz bağışıklık pasaportu olarak da adlandırabilirsiniz." dedi.

Söz konusu aşı pasaportunun hayata geçirilmesi için AB üyesi ülkelerin mümkün olduğunca hızlı hareket etmesi gerektiğini kaydeden Schallenberg, böylelikle insanların yeniden özgürlüğe kavuşacağını savundu.

"Avrupa ekonomi için aşı tedarikinin önemi"

Aşının dünya genelinde dağıtımının yaygınlaştırılmasının Avrupa ekonomileri için çok önemli olduğunun altını çizen Schallenberg, Avusturya'nın ithalatçı bir ülke olduğunu söyledi. Schallenberg, ülkede elde edilen 10 avronun 6'sının ithalattan kazanıldığını belirterek bu nedenle aşının yalnız AB içinde değil 3'üncü ülkelere de tedarikinin ivedilikle sağlanmasının önemini vurguladı.

Schallenberg, AB'nin özellikle Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme sürecinin önemine değinerek Birliğin bu ülkelerin katılımıyla tamamlanacağını ifade etti.

Batı Balkan ülkeleri için 2020 yılının bu açıdan kayıp bir yıl olduğuna, 2021'de bu durumun tekrarlanmaması gerektiğine işaret eden Schallenberg, "Batı Balkanlar için bir kayıp yılı daha göze alamayız. Şu anda en önemli konu açıkçası, kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin açılması." diye konuştu.

"Aşı sertifikası, OECD ülkelerine de uygulanmalı"

Laya da AB içinde serbest dolaşımı sağlamak için "aşı sertifikası" ya da bir diğer adıyla "bağışıklık sertifikasının" kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aşı ya da bağışıklık sertifikasını AB içinde kullanmalıyız, bu uygulamayı OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerine de taşımalıyız. Çünkü çok sayıda uluslararası toplum üyesi İspanya ve Avusturya'ya ziyaret gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle bu ülke vatandaşlarını da salgına yönelik geçerli olacak tek dolaşım sistemine paydaş yapmalıyız."

Batı Balkan ülkelerinin İspanya için önemine işaret eden Laya, AB perspektifinin bu bölge ülkeleri için önemli olduğunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ilerleme kaydetmiş ülkelerin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin ilerleme sağlaması için iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avusturya, Pasaport, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan 'AB içinde yaz turizmi ve serbest dolaşım için aşı pasaportu' vurgusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu         
20:18
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Avusturya ve İspanya'dan "AB içinde yaz turizmi ve serbest dolaşım için aşı pasaportu" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei