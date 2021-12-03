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Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı

03.12.2021 14:41
Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler... Karabük'te okulun önündeki yoldaki mazgala ayağı sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Karabük'te okulun önündeki yoldaki mazgala ayağı sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Demir kesme makinesi ile kesilen mazgaldan ayağı kurtulan öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğle paydosuna çıkan 11'nci sınıf öğrencisi Emirhan E. (15), arkadaşları ile birlikte yürüdüğü sırada okul kapısının önündeki yağmur suyu giderinin bulunduğu mazgal demirine ayağı sıkıştı. Uğraşlarına rağmen sıkıştığı yerden ayağını kurtaramayınca, arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye kaza kırım ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı sıkışan öğrenciyi kurtarmak için mücadele verdi. Önce demir kesme makinesi ile mazgal demirini kesen ekipler, daha sonra ayırıcı kesici makinesiyle demiri genişleterek gencin ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Bu sırada diğer öğrenciler itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, polis ekipleri öğrencileri uzaklaştırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emirhan E., ayak bileğinde yaşanan ezilmeden dolayı sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Lisesi, Karabük, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ayağı mazgala sıkışan liseli öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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