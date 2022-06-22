Son Dakika | Evin çatısında asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağına takılan misina nedeniyle apartmanın çatısında asılı kalan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Orta Mahalle'de bir apartmanın çatısında kuşun asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına çıkan itfaiye ekibi, kuşu aldı. Ayağına takılan misina nedeniyle uçamadığı belirlenen karga, misinadan kurtarıldı.
Uçamadığı belirlenen karga, İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Karga, veteriner tarafından tedavi edildikten sonra serbest bırakılacak.
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