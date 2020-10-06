Son dakika haberi! Ayakkabı fuarı pandemiye rağmen 30 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı (AYMOD) salgına rağmen yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) açıklamasına göre, dernek tarafından organize edilen, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen AYMOD, 4 gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Ayakkabı sektörüne yön veren 420 markayı uluslararası alıcılarla buluşturan fuarda, yeni sezon ürünleri sergilenirken, ziyaretçilere en yeni modelleri yakından görme fırsatı sunuldu.

Küresel ayakkabı sektörünün önemli duraklarından olan ve gelecek yılın ayakkabı modasına yön verme hedefi taşıyan AYMOD, sektörün yeni trendlerine ev sahipliği yaptı.

Küresel salgına karşı tüm önlemlerin alındığı fuarda, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem hayata geçirildi.

"Beklentilerimizin üzerinde fuar oldu, memnun kaldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Abdulsabur Endican, tüm zor şartlara ve uluslararası uçuş kısıtlamalarına rağmen fuarı düzenlediklerini belirterek, pandemi dönemine rağmen AYMOD'u 30 bine yakın profesyonelin ziyaret ettiğini bildirdi.

Fuara 70 ülkeden gelen alım heyetlerinde 2 bin 549 kişinin yer aldığını aktaran Endican, "Tüm zorluklara rağmen bu sayılara ulaşılmasından memnunuz. Pandemi olmasaydı tabii ki çok daha yüksek rakamlar hedefliyorduk ve bekliyorduk." açıklamasında bulundu.

Endican, Türkiye'nin geçen yıl 930 milyon doları aşkın ayakkabı ihracatı yaptığını, normalde ihracat hacminin yüzde 70'inin bu fuarda gerçekleştiğini kaydederek, "Bu nedenle fuarı gerçekleştirmek bizim için önemliydi. Bu yıl ihracatta hedefimiz 2019 rakamlarını tutturmak. Bu hedefe mutlaka katkısı olacaktır. Katılımcılarımızın ve sektörümüzün beklentilerinin üzerinde bir fuar oldu." ifadelerini kullandı.