Son dakika haberi... Ayancık'ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigüler köyünde Altun Karahan'a ait evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ayancık ve Türkeli Belediye İtfaiyesi intikal etti. Ekipler tarafından müdahale edilen yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. - SİNOP