Son dakika haberi... AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR - Son Dakika

Yoğunluk nedeni ile ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alındı. Yüzlerce ziyaretçi içeriye girebilmek için dışarıda kuyruk oluşturdu. Polis, içeriye girenleri maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.

İbadete açılan Ayasofya Camii, ikinci günü sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Polis, yoğunluk nedeni ile sınırlı sayıda ziyaretçiyi içeriye alırken, dışarıda yüzlerce kişi içeriye girmek için sıra bekledi.

İbadete açılan Ayasofya Camii'nde bugün öğle namazının ardından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:22

Kaynak: DHA

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