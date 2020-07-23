Son dakika haberi! Ayasofya'nın ibadete açılması - Son Dakika

Eskişehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Türk medeniyetinin binlerce yıllık sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra tekrar cami olduğunu söyledi.

Özkan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bu durumun kendileri için tarihi mirası sahiplendikleri ve bu toprakların gerçek sahibi olduğunun işareti olduğunu kaydetti.

Bir emaneti üstlendikleri bilinciyle sorumluluklarının ağır olduğunun farkında olduklarını ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih Sureleriyle birlikte bugün burada şükrümüzü eda ediyoruz. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabbine şükretmek için gelip secdeye kapandığı mabetti. Fetihten 3 gün sonra 1 Haziran 1453'te de ilk cuma namazını burada eda etmişti. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'daki bu tarihi mabet, Müslümanlar kadar Hıristiyanların, ülkemiz vatandaşları kadar dünyanın yakından ilgilendiği bir mekan. UNESCO dünya mirası listesine de alınan Ayasofya, tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'nin değil tüm dünya Müslümanlarının da boynunu bükük bıraktı."

"Bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz"

Yıllarca ecdat yadigarının asli hüviyetini kazanması ve mahzun Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için dua ettiklerini anlatan Özkan:

"86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını kıldığı gibi bizler de 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacağız. Bu güzel haberi aldığımızdan beri ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce Fetih Suresi okuyarak dualar etmeye başladık. Bugün de burada Fetih Suremizi okuyarak hep birlikte duamızı yapacağız."