Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir" - Son Dakika

Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir"

20.05.2021 20:36

Son dakika haber: AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir" Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, siyonist sermayenin yerel medyayı ele geçirme tehlikesine dikkat çekti.

AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir"

ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, siyonist sermayenin yerel medyayı ele geçirme tehlikesine dikkat çekti. Burhan, yerel medyanın ayakta kalabilmesi için TÜRKSAT'ın uydu fiyatlarını düşürmesini istedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Anadolu kanallarıyla üyemiz bulunan tüm yerel medya adına basın toplantısı düzenliyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği yerel televizyonların yanında olan bir sivil toplum kuruluşu. Bizler yerel medyanın sorunlarını dile getiriyoruz. Maalesef bugüne kadar TÜRKSAT uydu fiyatları konusunda yerel medyaya yardımcı olmadı. Ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanalları aynı uydu ücretini ödüyor. Burada bir adaletsizlik var. Ulusal televizyon kanallarının reklam gelirleri ile yerel televizyon kanallarının reklam gelirleri bir mi? Bizler belki 10 yıldır TÜRKSAT'a çağrı yapıyoruz, 200'e yakın çağrı yaptık, gittik sohbet de ettik, çaylarını da içtik çözüm olmadı. Peki ben soruyorum ulusal televizyon kanalları Kanal D ile Fox ile SHOW TV ile ATV ile, ÇAY TV'nin Kanal Urfa'nın, Kanal Fırat'ın, KONTV'nin geliri aynı mı? Değil. Lütfen bu adaletsizliği giderin. Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir. Sevgili TÜRKSAT yöneticileri sesimizi artık duyun. Bugün yerel televizyonların adı TELAVİV TV olacaksa, Paris TV olacaksa, Moskova TV olacaksa ekonomik nedenlerden dolayı kapanacak ve yabancı sermaye satın alacaksa bu milli güvenlik sorunu değil midir? Neden yerel medyaya sahip çıkılmıyor?" dedi.

Son dönemde yabancı medya mensuplarının Türkiye'ye geldiğine dikkat çeken Burhan, "Türkiye'de operasyon yapıyorlar. DW, Reuters, Associated Pres, Sputnik hükümet aleyhine yayınlar yapıyor. Biz ise milli güvenlik, ezan, bayrak, cumhuriyet diyoruz. Bu kanallar Türkiye'de operasyon için artık zemin haline geldiler. Siz yerel medyaya destek olmazsanız, bu kanalların yıkıcı etkisini kim giderecek?" diye konuştu.

"Siyonist medya Filistin'i suçlu çıkardı"

Burhan şöyle devam etti:

"Filistin'de ne oldu? Bu Reuters dediğimiz, Associated Pres dediğimiz ajansalar Filistinlileri suçlu ilan ediyor. Her gün İsrail katliam yapıyor. Buradan İsrail'i lanetliyoruz. Yabancı ajanslar İsrail'i haklı çıkarmak için her şeyi yaptılar. Yerel medyaya sahip çıkmak milli güvenlik meselesidir. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Üyelerimiz diyor ki 'Pandemi sürecinde bile yardımcı olmadınız.' Lütfen taleplerimizi duyun."

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzlerce kez teşekkür ediyoruz, her konuda yardımcı oluyor" diyen Burhan, "TÜRKSAT'a da bu konuda gerekli talimatları vermiştir. Ulaştırma Bakanımız bu zor süreçte yerel medyaya reklam desteği vererek ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. Ama TÜRKSAT'tan bir adım yok."

Burhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey her zaman sorunların çözümü noktasında yerel medyanın yanında. Ebubekir Bey görüşmemizde bize dedi ki 'Elbette yerel medya ile ulusal medya aynı ücreti ödemesin.' Neden? RTÜK ceza verirken bile ulusal kanalların gelirleri yüksek olduğu için daha yüksek ceza veriyor, yerel medyanın gelirleri düşük olduğu için daha düşük ceza veriyor. Lütfen artık yerel medyanın sesini duyun" dedi.

Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir

Siyonist, Türkiye, Medya, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: 'Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi: Eylüle kadar 120 milyon doz aşı gelecek Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi: Eylüle kadar 120 milyon doz aşı gelecek Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı 1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi 1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Twitter'ın kaldırdığı Twitter'ın kaldırdığı "Mavi rozet" özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak         
20:49
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi         
19:49
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti         
18:35
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı         
17:12
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 21:08:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement