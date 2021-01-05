Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak - Son Dakika

Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak

05.01.2021 09:39
Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak, System.String[]

Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, yenilenebilir enerjiyi odağına aldığı çalışmalarını 2021'de yeni yatırımlarla sürdürecek.

Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, yenilenebilir enerjiyi odağına aldığı çalışmalarını 2021'de yeni yatırımlarla sürdürecek. Holding, 2021 yılında grup şirketleri genelinde toplam 3,8 milyar TL yatırım yapacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece dağıtım şirketleri kapsamında yapacağı yatırım, 9,6 milyar TL olacak.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, 2021'de faaliyet bölgelerinde alt yapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 3,8 milyar TL'lik yatırım yapacak.

Şirket yatırımlarına ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaşan Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, 2020 yılının enerji sektörü için zorlu bir yıl olduğuna değinerek yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin ve elektrik dağıtım şirketlerinin, birçok sektöre kıyasla bu zorlu dönemden çok daha az etkilendiğini ifade etti.

"Türkiye'nin geleceği için 2021 yılı yatırım hedefi 3,8 milyar TL"

Aydem Enerji'nin elektriğin üretimi, dağıtımı, satışı olmak üzere tüm zincirde yer almasının ve verimli santrallere sahip olmasının, holding ve grup şirketlerinin geleceği açısından güzel bir tablo sunduğunu belirten İdris Küpeli "2021 yılı yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar TL olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9,6 milyar TL yatırım yapacağız. Amacımız yatırım projelerimize hız kesmeden devam ederek, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak" şeklinde konuştu.

"2021 hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, 5 yılda kurulu güçte 2 bin MW'ı aşacağız"

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerjiye odaklandığını belirten Küpeli, "2021 yılı içerisinde yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri; hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak. Biz de 2021'de, hibrit yatırımlarımız için başlangıç yapacağız. Yağmur az olduğunda GES'ten, güneş az olduğunda HES'ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için 2021 yılında, 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 25 santralimizle 1.020 MW olan kurulu gücümüzü, 5 yıl içinde iki katına çıkararak 2 bin MW kapasitesini aşacağız." dedi.

"2021'de insan kıymetine yatırımımız sürecek"

Gelecek planlarıyla paralel olarak istihdam alanında da büyümeyi planladıklarını belirten Küpeli şöyle konuştu; "Koşullar ne olursa olsun bizim önceliğimiz, "insan". Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlayabilmek adına, 600 yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021'de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz, 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bine çıkaracağız. - AYDIN

Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak
Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak

Yenilenebilir Enerji, Türk Lirası, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydem Enerji, 2021 yılında 3,8 milyar TL yatırım yapacak - Son Dakika Ekonomi


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