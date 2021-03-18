Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi

18.03.2021 15:46
Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Aydın'da her türlü afet anında eğitimli personeli ve lojistik gücü ile olaylara kısa sürede müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Aydın'da her türlü afet anında eğitimli personeli ve lojistik gücü ile olaylara kısa sürede müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Aydın İtfaiyesi'nin yangın başta olmak üzere; arama kurtarma, ilk yardım ve acil durumlardaki uygulamalar hakkındaki bilgilendirici eğitimleri, teorik ve pratik olarak iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın İtfaiyesi bu kapsamda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destek elemanı projesiyle, ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nde üniversitenin akademik ve idari personellerine AFAD ile birlikte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gereken eğitimler verdi.

Verilen eğitimle ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Murat Aktaş, "2021 yılı afet farkındalık yılı eğitimleri çerçevesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında destek personeli yetiştirilmesi gibi konular, yangın ve ilk yardım hususlarında üniversite öğrencileri ve akademisyenlerimizi bilinçlendiriyoruz. Bu çalışmamızı diğer ilçelerimizde de uygulayacağız." dedi.

Teorik ve pratik eğitimlerin oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Nadir Savaş Öter, "AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gelen arkadaşlar sayesinde hem teorik hem pratik eğitimleri birlikte yapıyoruz. Katılımcılar pür dikkat izlediler. Teorik eğitimde de beklediğimizin üstünde başarı sağlandı. Soru-cevaplı bir şekilde yapıldı. Personelimiz de istekliydi. Anlatılanlar yangın, deprem ve acil durumlar herkesin bilmesi ve uygulaması gereken hayati konular. Eğitimler bundan sonra da periyodik olarak yapılacak" şeklinde konuştu.

Tatbikatta yangın tüpü kullanımını deneyimleyen Öğretim Görevlisi Esin Çınar ise, "Aklımda soru işaretleri vardı ve eğitimde bu soruların cevaplarını alabilme fırsatı yakaladık. Evde de yangın tüpümüz vardı ama şimdiye kadar hiç kullanmadım. Nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgim vardı ama deneyimlemiştim onun için de katılmak istedim. Benim için iyi bir deneyim oldu. Eğitimler için çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi
Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi
Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi
Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi

Büyükşehir Belediyesi, İlk Yardım, Yangın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Aydın Büyükşehir İtfaiye ADÜ personeline eğitim verdi - Son Dakika


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