Son dakika haberi | Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı

Son dakika habere göre Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 21:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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