Son dakika haberi: Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

13.07.2022 15:17
Son dakika haberi: Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde apartman inşaatından düşen 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde apartman inşaatından düşen 13 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde babasının çalıştığı İstiklal Mahallesi'ndeki apartman inşaatına giden A.K, binanın 4. katından zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun inşaat işçisi babası S.K, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Aydın'da babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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