Son dakika haberi! Aydın'da balkondan düşen 79 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika

Park Mahallesi'nde bir kişinin apartmanın üçüncü katından düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu