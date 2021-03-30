Son dakika haberi! Aydın'da birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra aynı silahla kendisini ağır yaralayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Aydın'da, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Efeler ilçesinde meydana gelen olayda ağır yaralanan ve 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören O.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 27 Mart'ta birlikte yaşadığı ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen N.D'yi evinin önünde tabancayla öldüren O.G, yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.