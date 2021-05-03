Son dakika haberi... Aydın'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi... Aydın'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü
03.05.2021 19:01
Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvan çiftliğindeki yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvan çiftliğindeki yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.
Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ait hayvan çiftliğinde samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kuyucak Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.
Alevlerin samanların tamamını sarması ve yoğun duman dolayısıyla ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.
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