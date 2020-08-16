Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 50 işçi, 6 orman muhafaza memuru, 8 orman mühendisinin çalışması ve 9 arazöz ile 2 su tankerinin desteğiyle müdahale edildi.

Kavaklı Mahallesi'nde fıstıkçamı, incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 02:57

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil

Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek

Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor