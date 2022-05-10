Son dakika haberi... Aydın'da defne fabrikasını yaktığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aydın'da defne fabrikasını yaktığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

10.05.2022 17:07
Son dakika haberi... Aydın'da defne fabrikasını yaktığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eski karısının çalıştığı defne yaprağı işleme fabrikasını kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eski karısının çalıştığı defne yaprağı işleme fabrikasını kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sobuca Mahallesi'ndeki fabrikayı kundakladığı ileri sürülen A.B. (35), polis ekiplerince Efeler ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Sobuca Mahallesi'ndeki 10 dönüm alan üzerine kurulu 30 kişinin çalıştığı fabrikada 26 Nisan'da sabaha karşı yangın çıkmıştı. Yangında tonlarca defne yaprağı yanmış, iş makineleri zarar görmüş, işletme sahibi zararının 7 milyon lirayı bulduğunu bildirmişti. Yangının fabrikada çalışan kadın işçilerden birinin, bir süre önce boşandığı A.B. tarafından çıkarıldığı öne sürülmüştü.

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Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aydın'da defne fabrikasını yaktığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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