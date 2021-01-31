Demir bahçe kapısının çocukların üzerine düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 3 çocuğun üzerine demir bahçe kapısının düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.

Pamukören Mahallesi'nde, marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Zehranaz (10) ve kardeşi Hüseyin Akçay (5) ile akrabaları Hümeyra Ardıç'ın (5) üzerine demir bahçe kapısı devrildi.

Yaralananın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, üç çocuğun markette alışveriş yapması, evlerine doğru yürümeleri, demir kapının devrilme anı ve çevredekilerin yardım için gelmesi yer alıyor.

Baba Muhammet Akçay, gazetecilere, çocukların olaydan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış. Kızım kapının altından kardeşini çekip çıkartmış. Ne olduğunu anlayamadık, seslerin gelmesi üzerine hemen olay yerine gittik. Kapıyı iki kişi yerine zor taktık. Böyle kapısı olanlar yılda bir kez mutlaka kapılarına bakım yaptırsınlar." ifadesini kullandı.