Son dakika haberi! Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Ekrem Fidan (60), tartıştığı Vedat B. (60) tarafından evinin yakınındaki dere kenarında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Ekrem Fidan (60), tartıştığı Vedat B. (60) tarafından evinin yakınındaki dere kenarında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vedat B. gözaltına alındı.
Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Cincin Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ekrem Fidan henüz bilinmeyen nedenle evinin önündeki dere kenarında tartıştığı Vedat B. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Tüfek sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerine saçma isabet eden Fidan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma olayın şüphelisi olduğu öğrenilen Vedat B.'yi yapılan araştırmalar sonucunda tüfeyiğle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Fidan'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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